Здоровье 25 марта 2024, 22:34 Названо число оставшихся в больницах раненных при теракте в Crocus City Hall Голикова объявила об оставшихся в больницах 93 пострадавших в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Врачи больниц Москвы и Московской области выписали 52 пострадавших после теракта в концертном зале Crocus City Hall. Об этом в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

Она добавила, что на стационарном лечении остались 93 человека, в числе которых пятеро детей.

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«52 пациента выписаны в связи с улучшением состояния под наблюдение врачей по месту жительства. Находятся на стационарном лечении 93 человека, в том числе пять детей», — заявила Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что всего после теракта в 19 больниц попали 145 человек. Врачи диагностировали у них огнестрельные ранения, различные повреждения, а также отравления продуктами горения.

Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что после получения информации о теракте в концертном зале Crocus City Hall в семи больницах региона оперативно развернули 390 коек для приема пострадавших. Кроме того, на работу для оказания помощи людям вышли 245 врачей и 239 фельдшеров и медицинских сестер.