Криминал 25 марта 2024, 21:21 Число погибших в результате теракта в Crocus City Hall достигло 139 СК: число погибших в Crocus City Hall увеличилось до 139 РИА «Новости»

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Число погибших при нападении на Crocus City Hall выросло до 139, опознаны 75.Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«В результате теракта в Crocus City Hall погибли 139 человек, в том числе трое детей. Первоначальные результаты расследования указали на то, что теракт тщательно спланировали», — сказал он.

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В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным глава СК отметил, что жертвами огнестрельных ранений стали 40 человек, от пожара — 45.

Глава государства попросил доложить о ходе розыскных мероприятий по поиску террористов, устроивших теракт в Crocus City Hall и их заказчиков.