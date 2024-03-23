Криминал 23 марта 2024, 15:50 Путин назвал точное количество причастных к теракту в Crocus City Hall Путин: 4 исполнителей теракта в Crocus City Hall нашли, задержали 11 человек Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

К теракту в Crocus City Hall оказались причастны 11 человек, в том числе четыре исполнителя. Президент Владимир Путин во время обращения к россиянам подчеркнул, что террористов удалось найти.

«Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-разыскных действий, то в настоящее <…> всех четырех непосредственных исполнителей теракта — тех, кто стрелял, убивал людей, — нашли и задержали», — сказал глава государства.

Реклама

Путин обратил внимание, что исполнители и организаторы теракта в концертном зале понесут заслуженное наказание. От ответственности не удастся уйти и тем, кто был заказчиком преступления.

«Кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние», — пообещал российский лидер.

Произошедшее он назвал ударом по стране и всему народу, а о самом теракте отозвался как о кровавом и варварском действе. Путин поблагодарил всех, кто работал на месте ЧП, и отметил неравнодушие простых россиян.