Криминал 23 марта 2024, 14:04 «А вот главарь упырей». Появились новые кадры допроса подозреваемых в теракте в Crocus City Hall Симоньян показала допрос главаря подозреваемых в теракте в Crocus City Hall Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала в Telegram-канале еще одно видео допроса одного из подозреваемых в совершении теракта в Crocus City Hall. В кадр, по ее словам, попал главарь преступников.

Мужчина рассказал, что до совершения теракта жил в хостеле в Дмитровском районе Москвы вместе с еще одним предполагаемым террористом около месяца.

Реклама

Знакомый приобрел для злоумышленников автомобиль, на котором те «хотели работать». По словам задержанного, это была легковушка.

Ранее Симоньян показала допрос задержанного по подозрению в теракте, который заявил, что за убийство людей в Crocus City Hall ему предложили полмиллиона рублей. Половину суммы мужчине успели выплатить, оружие он получил от кураторов после общения в Telegram. Впервые они вышли на связь тоже около 30 дней назад.

Теракт со стрельбой в концертном зале произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы устроили в здании пожар. Погибли, по последним данным, 115 человек, пострадали — свыше 100.