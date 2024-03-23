Эксклюзив 23 марта 2024, 15:23 Стрельбу в Crocus City Hall сняли на видео Появилось видео стрельбы в Crocus City Hall при теракте 22 марта

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Во время теракта в Crocus City Hall 22 марта люди ползком покидали концертный зал под звуки выстрелов. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «360».

В кадр попали зрители, которые, пригнувшись, пробирались к выходу между кресел. Все это время в зале стреляли, были слышны крики.

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«Там тупик! Вниз», — крикнул автор ролика, когда оказался снаружи, после чего спешно направился к выходу вместе с остальными.

Взрослые советовали детям закрывать глаза. На какое-то мгновение пришедшие на концерт остановились на лестнице, пытаясь выяснить, есть ли возможность пройти дальше, и прислушиваясь. После включения звукового оповещения зрители направились к основным лестницам Crocus City Hall и оказались на подземной парковке, бросив вещи в здании.

«Все хорошо», — констатировал снимавший видео молодой человек, заметив, что больше никогда не пойдет на концерт.

Теракт в Crocus City Hall произошел перед выступлением группы «Пикник». Террористы стали стрелять в спины собравшимся в зале. Погибли, по последним данным, 115 человек, среди жертв есть дети.