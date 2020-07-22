«Мне фиолетово на биографии и заслуги»: Дегтярев пообещал Хабаровскому краю работать объективно

Он пояснил, что никак не связан с местными промышленными и финансовыми группами. Но при этом у него хорошо налаженные связи с федеральным центром, которые он может использовать.

«Мне фиолетово на биографии и заслуги некоторых чиновников, которые будут под моим началом работать. Если они будут плохо работать или за них будут просить большие люди из криминала, бизнеса, мне это неинтересно», — заявил Дегтярев.

Он пояснил, что все решения в регионе будет принимать исходя из собственного понимания происходящего.

По его словам, в последние годы отдельные чиновники не прислушивались к Хабаровскому краю, а теперь региону нужно заново вернуть величие и гордость.

«Президент, как гарант, хабаровчан любит, уважает, хочет помогать — мы с ним об этом говорили за кадром. Но чиновники многие не доносили», — пояснил врио главы региона. По его словам, прошлые главы не имели хороших личных связей и способностей достучаться.

«Конструкция, когда в региональную власть приходят люди, получившие опыт работы на федеральном уровне, в Москве — оптимальный. Без наработанных личных связей на уровне федерального правительства, администрации президента, силовых ведомств просто вырасти с места и потом все наладить — вы потратите на это как раз пять−шесть лет жизни», — пояснил Михаил Дегтярев.

Заявления временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края подтверждаются словами премьер-министра России Михаила Мишустина, который сегодня выступал в Госдуме. Председатель правительства России заявил, что Дегтярев получит всю необходимую поддержку Кабинета министров и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Депутат Госдумы Михаил Дегтярев стал временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края по предложению президента России Владимира Путина. Бывшего руководителя региона Сергея Фургала российский лидер отправил в отставку в связи с утратой доверия.

Экс-глава Хабаровского края стал обвиняемым в уголовном деле об организации убийств по найму и покушении на убийство. Фургала задержали в Хабаровске и этапировали в Москву, где суд отправил его в СИЗО.

Михаил Дегтярев прилетел в Хабаровск в минувший вторник. Новый руководитель региона не понравился жителям. Сам он заявил, что пока не намерен уходить с поста. На вопрос о возможном выдвижении на выборах губернатора в следующем году Дегтярев заявил, что пока не изучал такую возможность.