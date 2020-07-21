«Вопрос моего участия в выборах не рассматривается пока, но время покажет», — пояснил Дегтярев. Он сказал, что не будет комментировать вопросы следствия и судебные разбирательства в отношении бывшего руководителя Сергея Фургала. Дегтярев был назначен президентом Владимиром Путиным врио региона и уже прибыл на новое место работы.

Руководитель добавил, что не планирует избираться и быть конкурентом Фургала в случае, если тому вынесут оправдательный приговор. Он отметил, что знает задержанного и даже работал с ним.

«Мы два созыва вместе работали, я его очень хорошо знаю», — поделился Дегтярев.

Однако местные жители холодно приняли нового руководителя. Под его постом в Instagram многие написали, что «не выбирали» главу и доверия к нему нет. Некоторые посоветовали Дегтяреву «не соваться» на Дальний Восток. При этом сам чиновник уже готов к работе и встрече с местными жителями.