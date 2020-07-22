Мишустин пообещал поддержать врио главы Хабаровского края

Временно исполняющий губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев получит поддержку федерального правительства. Новый глава региона оказался в непростой ситуации. Об этом во время выступления в Госдуме заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщило РИА «Новости», так глава кабмина ответил на вопрос лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского.

Мишустин заявил, что сегодня на Дальнем Востоке сложилась непростая история. Правительство, в том числе постоянный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, будут работать в связке с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

«На сегодняшний день абсолютно очевидно, что правительство будет ему помогать, Юрий Петрович Трутнев и все наши коллеги в зависимости от ситуации, где он будет нуждаться в этой поддержке», — подчеркнул Мишустин.

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края депутата Госдумы Михаила Дегтярева. Его предшественника Сергея Фургала российский лидер отправил в отставку в связи с утратой доверия.

Бывший руководитель региона стал обвиняемым по уголовному делу об организации убийств по найму и покушении на убийство. После задержания Фургала этапировали в Москву, где суд арестовал его на два месяца.

В минувший вторник, 21 июля, Дегтярев приехал в Хабаровск. Но местным жителям новый руководитель пришелся не по душе. Два депутата из фракции ЛДПР в местной Законодательной думе вышли из партии, не согласившись с назначением нового руководителя региона.

Сам Дегтярев заявил, что не намерен уходить с поста губернатора Хабаровского края, потому что за 10 дней, пока регион жил без руководителя скопилось много дел. Он предложил, чтобы ему дали временно поработать, а после решали останется он на этом посту или нет.