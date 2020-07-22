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    22 июля 2020, 14:02

    Мишустин пообещал поддержать врио главы Хабаровского края

    Анатолий Минкин

    Временно исполняющий губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев получит поддержку федерального правительства. Новый глава региона оказался в непростой ситуации. Об этом во время выступления в Госдуме заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщило РИА «Новости», так глава кабмина ответил на вопрос лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского.
    Мишустин пообещал поддержать врио главы Хабаровского края

    Мишустин заявил, что сегодня на Дальнем Востоке сложилась непростая история. Правительство, в том числе постоянный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, будут работать в связке с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

    «На сегодняшний день абсолютно очевидно, что правительство будет ему помогать, Юрий Петрович Трутнев и все наши коллеги в зависимости от ситуации, где он будет нуждаться в этой поддержке», — подчеркнул Мишустин.

    Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края депутата Госдумы Михаила Дегтярева. Его предшественника Сергея Фургала российский лидер отправил в отставку в связи с утратой доверия.

    Бывший руководитель региона стал обвиняемым по уголовному делу об организации убийств по найму и покушении на убийство. После задержания Фургала этапировали в Москву, где суд арестовал его на два месяца.

    В минувший вторник, 21 июля, Дегтярев приехал в Хабаровск. Но местным жителям новый руководитель пришелся не по душе. Два депутата из фракции ЛДПР в местной Законодательной думе вышли из партии, не согласившись с назначением нового руководителя региона.

    Сам Дегтярев заявил, что не намерен уходить с поста губернатора Хабаровского края, потому что за 10 дней, пока регион жил без руководителя скопилось много дел. Он предложил, чтобы ему дали временно поработать, а после решали останется он на этом посту или нет.

    Новости SMI.FM