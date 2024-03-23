23 марта 2024, 13:49
Мирзиеев осудил кровавый террористический акт в Crocus City Hall
Президент Узбекистана Мирзиеев решительно осудил теракт в Crocus City Hall
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава Узбекистана выразил соболезнования в связи с терактом в России. Он попросил передать слова поддержки семьям погибших и пожелал выздоровления раненым.
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«Шавкат Мирзиеев решительно осудил кровавый террористический акт в Crocus City Hall», — уточнили в Кремле.
Обе стороны подтвердили намерение продолжить плотное сотрудничество в сфере противодействия терроризму.
Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. По последним данным, погибли 115 человек. Еще свыше 100 получили ранения, их них 16 пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.
Правоохранители задержали 11 причастных к теракту. Из них четырех подозреваемых поймали на границе с Украиной в Брянской области.
Кремль
Россия
Владимир Путин
Узбекистан
Стрельба в Crocus City Hall
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