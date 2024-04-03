03 апреля 2024, 19:30
Минниханов призвал глав энергетических предприятий к бдительности
Минниханов призвал очнуться после атаки БПЛА на предприятия Татарстана
Предприятия и муниципалитеты Татарстана должны самостоятельно решать вопросы безопасности. Об этом, как сообщило издание «Татар-информ», заявил глава республики Рустам Минниханов на форуме по энергетике.
Таким образом он прокомментировал вчерашнюю атаку украинских беспилотников на предприятия, расположенные в регионе.
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Он призвал не терять бдительности и принять все необходимые меры для защиты от нападений.
«Мы должны своими силами решать эти вопросы», — подчеркнул он.
В ООН негативно отреагировали на атаку украинских беспилотников в Татарстане. Официальный представитель организации Стефан Дюжаррик заявил, что выступает против ударов по гражданским объектам.
ВСУ с помощью дронов атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. В результате на одном из НПЗ вспыхнул пожар. Кроме того, под удар также попало общежитие.
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