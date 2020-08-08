Милонов объяснил, зачем чиновникам нужно летать бизнес-классом

Некоторые СМИ опубликовали информацию, что для хабаровских чиновников решили вернуть полеты в командировки бизнес-классом. Но позже краевое правительство опровергло эти сообщения. В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, почему чиновникам не всегда подходит экономкласс.

«Это единственная возможность для чиновника такого уровня поспать. Он спит там. Хорошо, давайте посадим его у туалета, кому будет от этого лучше, что он прилетит в Москву и ничего не решит, потому что он будет весь разбитый», — пояснил Милонов «360».

Он подчеркнул, что во время туристической поездки есть возможность приехать и отоспаться. У чиновников нет на это времени, так как они прилетают на сутки в Москву, а затем снова летят в Хабаровск.

«Мы же хотим, чтобы они работали. Я бы для этих людей, которым нужно далеко летать, сознательно не делал бы каких-то строгостей», — сказал депутат.

Милонов предложил для сохранения бюджета полностью отказаться от дорогостоящих залов для официальных делегаций. В качестве альтернативы могут быть как раз бизнес-залы в аэропортах. Кроме того, для многих они становятся единственной возможностью поесть за день при загруженности работой.

Ранее СМИ сообщили, что чиновникам в Хабаровском крае решили вернуть полеты в командировки бизнес-классом. При этом врио губернатора края Михаил Дегтярев заявил, что подписал постановление о полетах только экономом.