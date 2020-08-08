Проект о полетах бизнес-классом назвали аппаратной диверсией в Хабаровске

Накануне в СМИ появились данные о том, что хабаровским чиновникам решили вернуть полеты в командировки бизнес-классом. Публикацию такой информации назвали в краевом правительстве аппаратной диверсией и самодеятельностью.

«Публикация проекта постановления о полетах чиновников бизнес-классом — это самодеятельность и аппаратная диверсия. Врио губернатора о проекте постановления был не в курсе. Виновные будут наказаны», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы правительства Хабаровского края.

Врио губернатора региона Михаил Дегтярев 7 августа заявил в Instagram, что чиновникам следует чаще ездить в Москву для отстаивания интересов края. Он попросил жителей сказать, «сколько миллиардов рублей должен привлечь министр или зампред правительства края» для компенсации полета бизнес-классом. При этом предыдущий губернатор Сергей Фургал запретил выделять из бюджета деньги на перелеты чиновников бизнес-классом.

На следующий день Дегтярев завил, что появившаяся информация не соответствует действительности. На самом деле он подписал постановление о полетах эконом-классом. Несмотря на это, 7 августа на портале правовой информации Хабаровского края появился проект, согласно которому чиновникам будут возмещать стоимость билетов по тарифу именно бизнес-класса.