Милонов поддержал отправку российских спасателей в Бейрут

Депутат Виталий Милонов Милонов выступил за отправку российских спасателей в Бейрут. По его словам, наши специалисты имеют большой опыт работы в условиях чрезвычайной ситуации.

Во вторник, 4 августа, в порту столицы Ливана прогремел мощный взрыв. По данным властей, в результате произошедшего пострадала половина зданий города, погибли более 100 человек, в больницы поступили порядка четырех тысяч человек с ранениями.

Милонов подчеркнул, что Ливан «близкая нам страна» и ее можно считать нашим соседом. По словам депутата, РФ не стоит затягивать с помощью, информирует РИА ФАН.

«Ливан — очень близкая нам страна. Естественно, им сейчас самим будет тяжело справиться. Надо сейчас незамедлительно отправить самолет с нашими спасателями. Мне каждый час присылают видео с разрушениями… Все это ужасно. Нам нельзя тянуть ни дня», — заявил депутат.

В настоящий момент в порту работают несколько пожарных бригад, а вертолеты тушат огонь с воздуха. Силу взрыва оценили как равносильную землетрясению магнитудой 4,5.