Туроператоры сравнили цены на отдых в Абхазии и Сочи

Специалисты Ассоциации туристических операторов России (АТОР) сравнили цены на отдых в Абхазии и Сочи.

Эксперты выяснили, что в настоящий момент отдых в Сухуми и на других курортах обойдется дешевле. Так, цены на отели в Абхазии на 20-40% ниже, чем в Сочи. По мнению работников АТОР, в скором времени обстановка может измениться.

Туроператоры посоветовали тем, кто планирует поездку, определиться с местом отдыха как можно раньше, ведь от этого будет зависеть итоговая цена. Специалисты добавили, что Абхазия открыла границы в удачное время, потому что на курортах Краснодарского края уже наблюдается дефицит мест, пишет «ФедералПресс».

Напомним, что железнодорожное пассажирское сообщение Абхазии с Россией возобновилось с 7 августа. Первый поезд из Москвы приедет в Сухуми 9 августа.

Ранее были названы самые популярные туристические направления у россиян в августе. Большинство граждан запланировали отдохнуть на Кубани и в Крыму. На первом месте рейтинга оказался Сочи, на втором — Анапа, третье место заняла Ялта.