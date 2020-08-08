Милонов назвал преимущества полетов экономклассом для депутатов и чиновников

Жителей Хабаровского края взбудоражили новости о том, что чиновникам могут компенсировать из бюджета затраты на полеты в бизнес-классе. Глава региона уже опроверг эту информацию. А вот депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, что переживать чиновникам не стоит, в экономклассе есть свои плюсы.

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал «360», что сам летает в командировки в Петербург. Полет занимает всего около часа, поэтому летать экономом на такие расстояния несложно.

«Посидеть поболтать, наоборот, очень прикольно. Как депутат сидишь в бизнес-классе, все говорят: „Ну понятно“, а когда сидишь в экономклассе, говорят: „О, брателла, уважаю“. Меня прикалывает экономкласс, к тому же я почти никогда не обедаю», — пояснил он.

При этом депутат добавил, что когда приходится выезжать рано утром и возвращаться поздно вечером без сил, то бизнес-классом лететь немного легче.

«Хотя опять же вопросов нет. Если мне Госдума скажет, что для экономии народных денег нельзя вообще летать бизнес-классом, я вообще не буду летать бизнес-классом», — заключил Милонов.

Но в некоторых ситуациях, по его словам, бизнес-класс нужен чиновникам и абсолютно оправдан. Лететь из того же Хабаровска в Москву долго, поэтому время в самолете стоит тратить на сон. Ведь чиновник летит работать и времени на отдых в городе у него не будет.

Ряд СМИ 7 августа сообщил, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отменил запрет на полеты бизнес-классом для чиновников. На следующий день сам глава региона опроверг эту информацию. Он заявил, что подписал постановление о полетах в командировки только экономклассом.