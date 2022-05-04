МИД РФ призвал не ориентироваться на заявления киевского режима

МИД РФ, комментируя ход переговоров России и Украины, призвал не ориентироваться на заявления киевского режима. Украина постоянно меняет свою позицию на переговорах, пояснили в министерстве.

«Сегодня они просят одно, потом отказываются. Поэтому не надо ориентироваться на заявления киевского режима», — процитировало МИД РИА «Новости».

На непоследовательность украинской стороны ранее указывал президент РФ Владимир Путин во время разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Путин отметил, что Украина «не готова искать взаимоприемлемые решения».

В конце апреля глава МИД Сергей Лавров посетовал на медленное течение переговоров и отметил, что Украина как будто не стремится договариваться и «смирилась с судьбой». В то же время представители министерства указывали на «агрессивную риторику» Украины на переговорах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также указывала на то, что провести переговоры просило именно руководство Украины, но впоследствии украинская сторона то и дело не приезжала на встречи, меняла позицию и выдвигала условия, противоречившие итогам предыдущих раундов.