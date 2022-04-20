Проходящие переговоры не стоит рассматривать как ноту международного права, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она опубликовала в своем Telegram-канале интервью, в котором заявила о недоверии к украинским переговорщикам.

«Совершенно не значит, что кто-то рассматривает этот переговорный процесс в качестве вот той самой высокой ноты международного права и доверяет тем, с кем садится за стол переговоров. Здесь уже не то что доверяй и проверяй, а просто проверяй, потому что доверия к этим людям, конечно, давно уже нет. Основная ситуация развивается на земле», — сказала она.

По словам Марии Захаровой, провести переговоры было просьбой руководства Украины, и Россия ему в этом не отказала. Однако то, что происходило дальше, она назвала цирком. Участники то и дело не приезжали на встречи, меняли позицию, выдвигали условия, которые противоречили итогам предыдущих раундов переговоров.

Представитель внешнеполитического ведомства признала, что Россия была к этому готова, ведь именно в таком формате и строился переговорный процесс в течение последних лет. Она назвала происходящее классической схемой, которая доказывает, что нынешнее руководство Украины действует не самостоятельно, не контролирует ситуацию, а сами переговоры используются как отвлекающий маневр.