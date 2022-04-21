МИД указал на «агрессивную риторику» Украины при переговорах с Россией

Переговоры с Россией сопровождаются «агрессивной риторикой» Украины, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС. Он также указал на переменчивость позиции Украины.

«На ведущихся сейчас переговорах позиция украинской делегации виляет из стороны в сторону. Как и раньше, переговорный процесс сопровождается агрессивной риторикой Киева и Запада, поставками западных вооружений, направлением инструкторов и наемников», — подчеркнул Полищук.

Дипломат отметил, что вполне может повториться история переговоров в «нормандском формате» и Контактной группе. В то время власти Украины «всеми правдами и неправдами» уклонялись от выполнения Минских соглашений. При этом, как отметил Полищук, Франция и Германия «делали вид, что этого не замечают».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об утрате доверия к украинским переговорщикам. Она напомнила, что Украина сама попросила о переговорах, но впоследствии участники делегации регулярно меняли позиции, выдвигали противоречивые условия и периодически не приезжали на встречи.