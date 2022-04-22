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    22 апреля 2022, 16:46

    Лавров: переговоры с Украиной застопорились, будто ее власти смирились с судьбой

    Глава МИД РФ Лавров констатировал медленное продвижение переговоров России и Украины

    Оксана Кириллова

    Переговоры России и Украины продвигаются медленно, причем заявления украинской стороны создают впечатление о том, что властям страны не нужны эти переговоры и они «смирились со своей судьбой». Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди 22 апреля.

    Лавров: переговоры с Украиной застопорились, будто ее власти смирились с судьбой

    По словам Лаврова, власти Украины решили не реагировать на переданные им российские предложения, и именно после этого переговоры застопорились.

    «Мы сегодня рассмотрели ситуацию на Украине, вокруг нее. И подробно информировали коллег о ходе специальной операции, <…> поделились оценками хода, вернее, медленных продвижений российско-украинских переговоров», — процитировало Лаврова РИА «Новости».

    Российские формулировки документа о переговорах в последней версии переданы украинской переговорной делегации, и Россия ждет ответа, ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Лидер Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не видел и не получал никаких документов. Песков отметил, что это «вызывает вопросы».