Лавров: переговоры с Украиной застопорились, будто ее власти смирились с судьбой

Переговоры России и Украины продвигаются медленно, причем заявления украинской стороны создают впечатление о том, что властям страны не нужны эти переговоры и они «смирились со своей судьбой». Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди 22 апреля.

По словам Лаврова, власти Украины решили не реагировать на переданные им российские предложения, и именно после этого переговоры застопорились.

«Мы сегодня рассмотрели ситуацию на Украине, вокруг нее. И подробно информировали коллег о ходе специальной операции, <…> поделились оценками хода, вернее, медленных продвижений российско-украинских переговоров», — процитировало Лаврова РИА «Новости».

Российские формулировки документа о переговорах в последней версии переданы украинской переговорной делегации, и Россия ждет ответа, ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Лидер Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не видел и не получал никаких документов. Песков отметил, что это «вызывает вопросы».