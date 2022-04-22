Путин рассказал, от чего зависит возможность его встречи с Зеленским

Возможность встречи президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским зависит от конкретных результатов переговоров между странами, заявил Путин председателю Европейского совета Шарлю Мишелю во время телефонного разговора 22 апреля. Информация о его итогах есть на сайте Кремля.

Собеседники подробно обсудили ситуацию на Украине: Мишель информировал о контактах с украинским руководством во время своей недавней поездки в Киев, а Путин изложил «принципиальные оценки» в связи со спецоперацией, а также рассказал о мерах по защите гражданского населения Украины.

«Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей», — отмечено в сообщении.

Также указывается, что украинская сторона «проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения».

Кроме того, Владимир Путин обратил внимание Шарля Мишеля на «безответственные заявления представителей ЕС» о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем и игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков.

«Отмечено, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права», — также написано на сайте Кремля.