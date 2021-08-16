facebook_pixel
    16 августа 2021, 13:03

    Лавров призвал Киргизию реагировать на национализм против русскоязычных

    Екатерина Шамина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил случаи бытового национализма в отношении русскоязычных жителей Киргизии с главой МИД страны Русланом Казакбаевым. Он призвал органы власти государства оперативно реагировать на них.

    Лавров призвал Киргизию реагировать на национализм против русскоязычных

    «Казакбаев заверил, что руководство страны будет твердо противодействовать любым проявлениям национализма и продолжать курс на укрепление роли русского языка в интересах полноценного обеспечения прав русскоязычного населения», — сообщили в Министерстве иностранных дел России.

    Министры также поговорили о развитии ситуации в Афганистане и ее влиянии на Центральную Азию.

    Ранее пьяный посетитель торгового центра в Бишкеке напал на девушку-продавца, которая говорила с покупателем на русском языке. Он потребовал, чтобы она общалась на киргизском. После этого он стал оскорблять сотрудницу магазина и бросил ей в голову калькулятор. Его задержали и отправили в СИЗО в Бишкеке.

    Еще один случай произошел на спортивных сборах. Дети неделю избивали русского мальчика из-за его национальности и вероисповедания.

    После нескольких случаев агрессивного отношения к русскоговорящему населению в Киргизии депутаты Госдумы предложили ограничить въезд в Россию для инициаторов и участников такой травли.