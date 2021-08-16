Лавров призвал Киргизию реагировать на национализм против русскоязычных

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил случаи бытового национализма в отношении русскоязычных жителей Киргизии с главой МИД страны Русланом Казакбаевым. Он призвал органы власти государства оперативно реагировать на них.

«Казакбаев заверил, что руководство страны будет твердо противодействовать любым проявлениям национализма и продолжать курс на укрепление роли русского языка в интересах полноценного обеспечения прав русскоязычного населения», — сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Министры также поговорили о развитии ситуации в Афганистане и ее влиянии на Центральную Азию.

Ранее пьяный посетитель торгового центра в Бишкеке напал на девушку-продавца, которая говорила с покупателем на русском языке. Он потребовал, чтобы она общалась на киргизском. После этого он стал оскорблять сотрудницу магазина и бросил ей в голову калькулятор. Его задержали и отправили в СИЗО в Бишкеке.

Еще один случай произошел на спортивных сборах. Дети неделю избивали русского мальчика из-за его национальности и вероисповедания.

После нескольких случаев агрессивного отношения к русскоговорящему населению в Киргизии депутаты Госдумы предложили ограничить въезд в Россию для инициаторов и участников такой травли.