Киргизская милиция задержала напавшего на сотрудницу ТЦ за разговор на русском

В Киргизии милиция задержала жителя Бишкека, который напал на сотрудницу ТЦ за то, что та разговаривала с ним на русском языке. Об этом сообщил «Sputnik Киргизстан» со ссылкой на УВД Октябрьского района.

В отношении мужчины было возбуждено дело о хулиганстве. Сначала его рассматривали как мелкое хулиганство, но позже переквалифицировали. Напавшего поместили в СИЗО на 48 часов. Потом суд выберет ему меру пресечения.

Задержанный напал на девушку 2 августа в торговом центре. Он потребовал, чтобы администратор разговаривала с ним только на киргизском языке. После мужчина начал оскорблять девушку и бросил ей в голову калькулятор.

В конце июля сотрудники правоохранительных органов доставили в отделение более 30 задержанных после массовой драки в московском «Ашане». Очевидцы рассказывали, что слышали выстрелы. По предварительным данным, перепалка началась между двумя компаниями молодых людей. Точная причина конфликта неизвестна. В какой-то момент ссора переросла в драку. О пострадавших информации не поступало.