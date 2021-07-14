В Киргизии дети неделю избивали русского мальчика на спортивных сборах. Агрессию вызвала национальность и вероисповедание ребенка — в группе мусульман он оказался единственным христианином. Тренер все видел, но ничего не предпринимал и даже не сообщил родителям. Однако политологи уверены, что это лишь единичный случай подобной вражды, а в целом в стране спокойно относятся к носителям других культур.

Легкий вред здоровью

Девятилетнего русского мальчика неделю избивали сверстники на спортивных сборах по дзюдо на озере Иссык-Куль в Киргизии. По рассказам ребенка, он был единственным русским среди 40 участников сборов, остальные были киргизами. Конфликт, по мнению адвоката семьи Индиры Саутовой, возник именно из-за национальных и религиозных различий детей.

Пострадавший мальчик рассказал, что сначала его просто дразнили из-за того, что он русский и не верит в Аллаха. В разговоре с порталом 24.kg правозащитница пояснила, что ребенок рассказывал о конкретном зачинщике, хваставшемся тем, что его отец — милиционер.

«Ребенок рассказал, что сразу после приезда на сборы у него произошел конфликт с детьми на религиозной почве. <…> Пару дней он терпел. На третий день не выдержал и кинул камень в их сторону. Потом 10 мальчиков избили его. И каждый день во время тихого часа избивали», — объяснила Индира Саутова.

Теперь, по словам адвоката семьи, мальчик очень травматично реагирует на тихий час, потому что именно в это время его активно избивали в спальне. По словам ребенка, его били, давали время на передышку, а потом били снова. Затем все вместе шли на тренировку в зал, где поднимали блины и гантели.

Тренер, по словам Индиры Саутовой, спрашивала ребенка о том, откуда у него синяки, но мальчик списывал все на неудачное попадание мяча в лицо.

«Тренера ответ удовлетворил. Хотя взрослый человек должен понимать, что от удара мячом такие синяки не получаются», — сказала правозащитница.

Позже отец тренера, который тоже работал на сборах, задал мальчику тот же вопрос, ребенок признался, что его избивали. Тогда мужчина построил обидчиков перед ним и сказал, что тот может дать им пощечины. От детей после этого звучали угрозы пострадавшему.

Родители узнали о том, что происходило с их сыном, только после его возвращения: увидели синяки на лице, а под кепкой обнаружилась травма головы. Мальчика рвало, были головные боли — в больнице диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы мягких тканей лица. Вред здоровью был оценен как легкий. При этом после возвращения из больницы мама с ребенком была вынуждена обратиться за психологической помощью.

Ситуацию взяли на контроль председатель кабмина Киргизии Улукбек Марипов, уполномоченный по правам ребенка Жыпариса Рысбекова и руководитель Русского дома Виктор Нефедов. В Киргизии уже начали досудебное производство по статье о побоях.

Стихийные сборы

На сборах никакой медицинской помощи мальчику не оказывали. Более того, по словам адвоката, тренер заставляла его продолжать занятия, несмотря на плохое самочувствие.

Вопросы вызывают и другие рассказы ребенка об условиях пребывания. Например, мыться, со слов мальчика, за три недели их водили всего один раз, так как в лагере не было воды.

«В каких санитарных условиях содержались дети, тоже неизвестно. Я считаю, что сборы проходили стихийно, в нарушение всех элементарных правил. Дети тренировались, поднимая блины и гантели. Все снаряжение, которое попросили купить на сборы (резинки, форма), не было использовано в ходе тренировок», — пересказала слова матери пострадавшего Саутова.

Физические упражнения тоже проходили с нарушением всех норм: марш-броски и бег на длинные дистанции дети совершали без сопровождения взрослых на объездной трассе. При этом обычно о таких мероприятиях оповещают правоохранителей, ГАИ сопровождает тренировки, чтобы обеспечить безопасность детей.

«Правоохранительные органы узнали о проведенных сборах от медиков больницы, куда родители повели ребенка, увидев его травмы после приезда с Иссык-Куля», — объяснила Саутова.

Причем с родителей 40 детей, которых отправили на сборы, взяли по 15 тысяч сомов (порядка 13 тысяч рублей). Соглашения и договоры не подписывались, так что адвокат подозревает, что сборы не были официальными, хотя эту поездку посоветовал тренер по дзюдо, дав хорошую рекомендацию. Женщина, проводившая сборы, якобы числится заслуженным тренером Федерации дзюдо, но знала ли о мероприятиях федерация, пока неизвестно.

Национальный вопрос

Семья мальчика настаивает на том, что ни о какой национальной розни в стране речи не идет. Их адвокат добавила, что они не хотят накалять ситуацию, опасаясь, что это может повредить их сыну еще сильнее.

Председатель межрегиональной общественной организации «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров в разговоре с «360» заявил, что обычно подобных проявлений агрессии к русским или просто к христианам в стране нет.

«То, что случилось, — это исключительно частный случай. В большом масштабе таких проблем нет. Я не помню в последние лет пять-десять таких случаев. В такие трудные времена, наоборот, люди объединяются, чтобы выйти из ситуации победителями, потому что понимают, что только вместе мы сила», — заявил он.

Президент общественного объединения «Народный собор» в Киргизии, член Координационного совета организации российских соотечественников Иван Иванов согласился с тем, что подобные случаи в республике происходят крайне редко, написал RT.

«На Пасху мы угощаем мусульман крашеными яйцами и куличами, а когда у них праздники мусульманские, то они нам что-то приносят. В плане религии отношения у людей очень спокойные, вражды никакой нет», — сказал Иванов.

Однако, по информации 24.kg, многие политологи увидели в этом настоящий национализм. В своем обращении они призвали власти Киргизии, а также общественников и глав религиозных учреждений «провести надежные реформы во всех сферах жизни общества для искоренения национализма и нетерпимости к другим национальностям и вероисповеданиям».

Политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков объяснил «360», что в Киргизии работает достаточно много организаций, которые должны пресекать подобные ситуации.

«В детском возрасте, конечно, осознание разности и осознание общности может приводить к таким эксцессам. Но главное, чтобы в обществе были механизмы, которые не давали бы таким эксцессам превращаться в какие-то организованные формы, в постоянно действующую практику», — уверен Волчков.