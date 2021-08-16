Напавшего на девушку из-за русского языка жителя Бишкека отправили в СИЗО

Гражданина Киргизии, который напал на девушку за обращение на русском языке, посадили в СИЗО в Бишкеке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию суда.

«Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу сроком на один месяц с содержанием в СИЗО-1 Бишкека», — заявил представитель канцелярии.

Пьяный посетитель торгового центра в Бишкеке 2 августа напал на девушку-продавца, которая говорила с покупателем на русском языке. Он потребовал, чтобы она использовала только киргизский. После этого он стал оскорблять сотрудницу магазина и бросил ей в голову калькулятор.

Мужчину задержали. В его отношении открыли уголовное дело о хулиганстве. МВД РФ запретило дебоширу въезжать в Россию в ближайшие 10 лет.

История получила широкий общественный резонанс. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал этот случай недопустимым. Он подчеркнул, что русский язык в Киргизии является официальным. Володин отметил, что депутаты предложили задуматься о запрете на въезд в РФ тем, кто позволяет себе подобное поведение по отношению к русскоговорящим жителям.