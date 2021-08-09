После нескольких случаев агрессивного отношения к русскоговорящему населению в Киргизии депутаты Госдумы захотели ограничить въезд в Россию для инициаторов и участников такой травли. Только за последнее время в республике стало известно о нескольких случаях подобного притеснения и даже угроз — эксперты увидели рост националистических настроений в соседнем государстве.

Обострение русофобии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты готовят обращение к председателю парламента Киргизии с просьбой взять на личный контроль ситуацию с нападением местного жителя на девушку-продавца за то, что та заговорила с ним на русском языке.

Нетрезвый отец, который привел ребенка в детский парк в Бишкеке, бросил калькулятор в лицо сотруднице за то, что та проконсультировала его не на киргизском языке, передавало ИА NewTimes.kz. Более того, мужчину задержали, но почти сразу отпустили — и он продолжил оскорблять сотрудников центра.

В последнее время из Киргизии все чаще приходят сообщения об агрессии или дискриминации русскоязычного населения в целом и этнических русских в частности. Одна из самых громких таких историй — избиение русского мальчика другими детьми на спортивных сборах.

Сверстники избивали ребенка несколько дней подряд из-за отличной национальности и вероисповедания — он был единственным русским христианином среди 40 киргизских детей. Причем тренер, по словам ребенка, знал о происходящем, но никаких мер не принимал. Домой мальчик вернулся с черепно-мозговой травмой и ушибами, с которыми все время сборов продолжал тренироваться, хотя тяжелые физические нагрузки в таком состоянии противопоказаны.

До этого стало известно о том, что один из киргизских санаториев решил поднять цены на свои услуги, но не для всех, а только для россиян и этнических русских, даже имеющих киргизское гражданство. Об этом писал портал 24.kg.

Еще месяц назад политологи и общественники настаивали на том, что русофобии в Киргизии нет, но последние происшествия доказывают, что это не так. Теперь Госдума даже хочет запретить киргизским националистам-русофобам въезд на территорию РФ в качестве меры реагирования на обострение межэтнического конфликта.

Социальная неудовлетворенность

Эксперт по постсоветскому пространству, профессор РАНХиГС при президенте РФ Наталья Харитонова объяснила «360», что межэтническая напряженность сильно распространена в таких государствах постсоветского пространства — причем не только в Центральной Азии, но и в Восточной Европе, например в Молдавии или на Украине. Основным фактором, влияющим на распространение таких настроений, Харитонова назвала уровень жизни в странах.

«К сожалению, чем ниже уровень жизни в стране, тем острее там межэтнические проблемы. Такие формы социального недовольства часто проецируются на национальные меньшинства, кого бы мы ни имели в виду. Это универсальный механизм для постсоветского пространства», — объяснила она.

Часто титульный этнос свое недовольство социальной политикой выражает давлением на иноэтничное население, видя в них виноватую сторону, — что русские якобы виноваты в том, что киргизское население плохо живет Наталья Харитонова.

Меры, предлагаемые Госдумой, а именно запрет для русофобов на въезд в Россию, Харитонова сочла вполне разумной, но задуматься о решении проблемы, по ее мнению, стоило существенно раньше.

«Возможно, тогда отношение к русскоязычному населению было бы гораздо более позитивным и гарантировало бы этим этносоциальным группам безопасность», — считает Наталья Харитонова.

Однако есть риск, что подобные санкции только усугубят межэтническое напряжение в Киргизии, потому что ограничение на въезд может негативно отразиться на благосостоянии людей. То есть киргизы станут жить еще хуже, а снять вину с русскоязычного населения причин не будет.