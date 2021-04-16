Кремль сообщил послу США об ответе на санкции

Посол США в Москве Джон Салливан встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым, который рассказал ему об ответных мерах Москвы на введенные Вашингтоном санкции. Об этом в беседе с ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Помощник президента России Юрий Ушаков пригласил в пятницу посла США в России Салливана и изложил ему ответные меры российской стороны на объявленные накануне Соединенными Штатами санкции в отношении России», — сообщил он.

Президент США Джо Байден в минувший четверг, 15 апреля, подписал закон о введении новых антироссийских санкций. Под ограничения попали шесть российских технологических компаний, 32 физических и юридических лица. Кроме того, из Вашингтона вышлют 10 российских дипломатов, а американским инвесторам запретят покупать российские государственные облигации с 14 июня на первичном рынке.

Причины своего решения Байден объяснил вмешательством России в президентские выборы 2020 года, «оккупацией Крыма» и «кибератаками на государственные структуры США».

Новый санкционный пакет появился после телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера. Тогда пресс-служба Белого дома заявила, что Байден намерен наладить отношения с Россией и предложил провести двусторонний саммит.

После введения в силу нового санкционного пакета пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение об ответных мерах примет Владимир Путин. Представитель Кремля напомнил, что принцип взаимности по таким вопросам никто не отменял.