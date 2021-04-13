В Белом доме сообщили о телефонных переговорах президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Как сообщили в пресс-службе Белого дома, лидеры стран обсудили ряд региональных и глобальных вопросов. Также президент США предложил Владимиру Путину встретиться на нейтральной территории.

Лидеры двух стран обозначили намерение продолжить диалог о стратегической стабильности, контроле над вооружениями и проблемах безопасности в рамках действующего Договора СНВ.

Отдельно Джо Байден заявил, что США продолжат защищать свои национальные интересы от внешнего вмешательства. Он снова напомнил об обвинениях в адрес Москвы за якобы хакерские атаки и влияние на выборы.

Кроме того, Байден подчеркнул, что США продолжат поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. По его словам, «наращивание российской военной мощи в Крыму и на западных границах России» вызывает серьезное беспокойство. Он призвал Владимира Путина снизить градус напряженности.

Президент США заявил, что основной своей целью он видит построение стабильных и предсказуемых отношений с Россией.

Для обсуждения всего спектра проблем, которые накопились в отношениях между двумя державами, Байден предложил Владимиру Путину встретиться в ближайшие месяцы в третьей стране.

Это первый прямой разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена после заочной дискуссии, которую главы двух держав провели через СМИ.

Все началось с того, что Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста телеканала ABC, считает ли он Путина убийцей.

Президент России, комментируя заявление своего коллеги, пожелал ему здоровья и напомнил детскую поговорку: «кто как обзывается, тот так и называется».

После Путин предложил прекратить заочные пикировки, а пообщаться в прямом эфире. Сам Байден заявил, что в какой-то момент разговор с президентом России у него обязательно произойдет.