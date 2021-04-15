Силуанов назвал упущенной выгодой американцев санкции против госдолга России

Российский госдолг остается одним из самых надежных и низкорисковых финансовых инструментов в мире. Введенные США санкции лишают выгоды их собственные финансовые институты. С таким заявлением выступил министр финансов России Антон Силуанов.

Он пояснил, что благодаря финансовой политике Россия всегда выполняет свои обязательства перед держателями государственных облигаций.

«Спрос на них остается высоким, несмотря на административные ограничения. Тут, скорее, можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены», — привело слова Силуанова РИА «Новости».

Министр отметил, что доля иностранных инвесторов, вложивших деньги в государственный долг России, составляет менее 20%.

Силуанов подчеркнул, что вместе с Центробанком сейчас наблюдает за ситуацией на финансовом рынке. В случае необходимости они задействуют дополнительные инструменты.

«Это, например, касается графика проведения аукционов на первичном рынке. В ближайшие недели будем особенно аккуратно смотреть на динамику при принятии решения о новом размещении», — пояснил он.

По словам министра, объем заимствований на внешних рынках сократился почти на 0,9 триллиона рублей. Это та сумма, которую Россия взяла для расходов, направленных на восстановление экономики в период пандемии. Эти деньги до конца года позволят сократить зависимость бюджета от внешних займов.

Силуанов подытожил, что грамотный подход позволяет рассчитывать на то, что внешнее вмешательство в рыночные механизмы не скажутся на финансовых и долговых рынках России.

Сегодня стало известно о введении нового санкционного пакета со стороны США. Кроме ограничений в отношении организаций и частных лиц, они предусматривают запрет американским инвесторам покупать российские государственные облигации при первичном размещении. Этот запрет начнет действовать после 14 июня. При этом американские владельцы российских ценных бумаг могут их покупать или продавать среди других участников вторичного рынка.