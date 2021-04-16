В Кремле на высылку 10 российских сотрудников посольств из США и санкций администрации Джо Байдена напомнили о принципе взаимности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что решение об ответных мерах будет принимать Владимир Путин.

«В целом принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, это, в принципе, является основополагающим. Но еще раз скажу вам, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства», — процитировало пресс-секретаря президента России РИА «Новости».

В четверг, 15 апреля, США ввели новые санкции против России. Они коснулись 32 физических лиц и объединений. Под ограничения со стороны США попали 10 сотрудников российской дипмиссии, их вышлют из страны. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.

Глава Сбербанка объяснил, что новые американские санкции не повлияют негативно на российскую экономику. Запрет на покупку облигаций после 14 июня — это рациональный ход. Если бы ограничения коснулись всего госдолга, то Штаты нанесли бы удар по собственным инвесторам.