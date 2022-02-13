Кремль сообщил о запросе мировых лидеров на телефонные переговоры с Путиным

На фоне нагнетания вторжения на Украину многие мировые лидеры запрашивали телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, его слова привело РИА «Новости».

«О срочных телефонных разговорах обратились и другие члены администраций стран, которые провели вчера и сегодня беседы со многими российскими коллегами», — сказал он.

В субботу, 12 февраля, прошли телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Разговор длился больше часа. Стороны обсуждали войска РФ на украинской границе.

Ранее в США был сделан ряд заявлений относительно возможного вторжения России на Украину. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен допустил, что Москва может начать атаку во время Олимпиады, которая проходит в настоящее время в Пекине. Агентство Bloomberg в качестве гипотетической даты вторжения России на Украину указало 15 февраля. Президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО заявил, что РФ начнет вторжение на Украину 16 февраля. По данным Белого дома, наступлению может предшествовать череда ракетных ударов, а также кибератаки. Подтверждений данной информации не приводится.