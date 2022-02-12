Путин и Байден больше часа обсуждали войска РФ на украинской границе

Завершился телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Беседу прокомментировали в Белом доме. Там отметили, что лидеры стран говорили больше часа. Главной темой стала ситуация с наращиванием войск РФ на границе с Украиной.

Беседа на высшем уровне началась в 11:04 по времени восточного побережья США (19:04 по московскому времени). Разговор проходил по защищенной связи. Сейчас американский лидер находится в своей резиденции в штате Мэриленд, сообщил ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнял, что с предложением провести разговор выступили в США. Причем, американская сторона обратилась к России в письменной форме.

Последний разговор по телефону Владимира Путина и Джо Байдена прошел в конце прошлого года. Ранее, 7 декабря, главы государств провели переговоры в формате видеосвязи. Вживую президенты впервые встретились в Женеве в июне 2021 года.

Ранее стало известно, что президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон поговорили по телефону. Беседа прошла в среду, после поездки французского лидера в Москву и на Украину.