Блинкен заявил, что «вторжение» на Украину может произойти во время Олимпиады

В США заявили, что Россия может вторгнуться на Украину в любой момент. Американская сторона допустила, что это может произойти во время зимних Олимпийских игр в Пекине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен указал на «очень тревожные признаки российской эскалации». Среди них он назвал прибытие новых сил к украинской границе, сообщил телеканал CNN.

«Мы находимся в состоянии, когда вторжение может начаться в любой момент. <…> В том числе и во время проведения Олимпийских игр», — отметил Блинкен.

На пятничном брифинге госсекретарь США заявил, что американская сторона продолжит «сворачивать посольство» в Киеве. Блинкен напомнил соотечественникам о необходимости покинуть Украину как можно быстрее.

В НАТО не исключили усиление своего присутствия на востоке Европы. Новые группировки альянса могут разместить в Румынии и других странах Черноморского региона.

Первый зампред РФ при ООН Дмитрий Полянский предупредил о возможной попытке Запада устроить провокацию России в Донбассе, чтобы потом обвинить РФ в нападении на Украину.