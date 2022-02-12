Агентство Bloomberg, которое уже писало о якобы начале вторжения РФ на Украину, снова отличилось. Теперь журналисты назвали новую гипотетическую дату этого события.

Россия, отмечено в материале агентства, планирует напасть на соседнее государство 15 февраля. Такое мнение высказали некие чиновники. Кто они и какую страну представляют, в публикации не уточнили.

«Действия России могут включать провокацию в Донбассе… или нападение на Киев», — заявили неназванные источники.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после первой статьи Bloomberg о якобы произошедшем вторжении российских войск на Украину отметила, что недостоверные материалы агентство публикует на регулярной основе.

В последнее время со стороны многих западных СМИ звучат заявления о том, что Россия проводит некие агрессивные действия по отношению к Украине. Власти РФ регулярно отмечают, что государство не проявляет агрессии вообще ни к одной стране мира. Подобные заявления, предположили в Кремле, могут служить предлогом, чтобы продвинуть силы НАТО к российским границам.