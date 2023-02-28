Власть 28 февраля 2023, 13:16 Кремль поддержал пресечение драк с участием «ЧВК „Редан“» Представитель Кремля Песков заявил об отрицательной направленности «ЧВК „Редан“» РИА «Новости»

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Противоправные действия участников неформального движения «ЧВК „Редан“» требуют жесткого пресечения. Сама по себе новая псевдосубкультура ничего хорошего для молодежи не несет. Как сообщил ТАСС, такую оценку дал сообщениям СМИ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что ему известно про все неприятные случаи с участием представителей движения"ЧВК Редан", которые необходимо пресекать.

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«Важно пресекать противоправные действия. И, конечно, скорее это псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи», — заявил Песков.

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Новая молодежное движение «ЧВК „Редан“» прославилось после публикаций видео с драками, в которых принимали участие сторонники субкультуры. Ролики распространились по социальным сетям и Telegram-каналам. Стычки происходили в общественных местах в разных городах России.

Массовые задержания подростков во время длинных февральских выходных прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах.

Один из участников московской группы «ЧВК „Редан“» в беседе с «360» заявил, что никаких деструктивных идей движение не продвигает. По его словам, это просто объединение подростков с общими интересами, а провокации и драки устраивают совсем другие люди.