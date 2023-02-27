Криминал 27 февраля 2023, 14:49 Названо число задержанных за выходные в Москве подростков из движения «ЧВК Редан» РИА «Новости»: полиция Москвы за два дня задержала 300 подростков из движения «ЧВК Редан» РИА «Новости»

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Московская полиция задержала более 300 участников беспорядков, которых подозревают в причастности к неформальному движению «ЧВК Редан». Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах российской столицы сообщило РИА «Новости».

Собеседник агентства подчеркнул, что задержания в Москве прошли 24 и 25 февраля. Всего в отделы доставили более 350 человек, из которых большую часть составили несовершеннолетние.

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«У некоторых из доставленных изъяли газовые баллончики, ножи, а также страйкбольные пистолеты», — заявил источник.

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Он добавил, что беспорядки в городе начались 23 февраля, когда несколько участников движения «Редан» в ходе прямой трансляции в Telegram высказали несколько оскорблений, касающихся национальности.

После этого компания подростков устроила драку на станции метро «Лубянка», в ходе которой один из участников стычки пострадал от использования противником газового баллончика.

В полиции завели уголовное дело о хулиганстве, обвиняемыми по нему проходят трое несовершеннолетних. Также в отношении родителей 11 подростков составили административные протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Остальную часть задержанных отпустили после проверки.

Массовые задержания подростков на прошедших длинных выходных также прошли в Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах России. По данным СМИ, речь идет об участниках неформального движения «ЧВК Редан». Участники объединения носят одежду с изображением паука с цифрой четыре, черные куртки и клетчатые брюки.