Власть 13 марта 2023, 13:46 Кремль объявит о визите Си Цзиньпина в Россию после согласования с Китаем Пресс-секретарь Песков не подтвердил визит председателя КНР Си Цзиньпина в марте РИА «Новости»

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В администрации президента не подтвердили информацию о визите председателя КНР Си Цзиньпина в Россию во второй половине марта. Пресс-секретарь Дмитрий Песков пообещал своевременно предупредить журналистов о приеме, сообщили «Известия».

«Объявление о зарубежных официальных визитах осуществляется синхронно по взаимной договоренности сторон. Когда такая готовность будет, сообщим», — сказал он.

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Си Цзиньпин впервые в истории переизбрался председателем КНР на третий срок. Свой первый иностранный визит он совершит в Россию — поездка, по словам источников Reuters, может произойти на следующей неделе.

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Директор Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный назвал это знаковым событием и признаком дальнейшего сближения двух стран.

Президент России Владимир Путин подтвердил подготовку к визиту Си Цзиньпина. Он запланировал показать ему работу Большой кольцевой линии Московского метрополитена.