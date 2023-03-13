Мир 13 марта 2023, 12:20 Reuters назвало примерные сроки визита Си Цзиньпина в Москву Reuters: председатель КНР Си Цзиньпин прибудет в Москву на следующей неделе РИА «Новости»

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Председатель КНР Си Цзиньпин прибудет в Москву с официальным визитом на следующей неделе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на ряд источников. Точную дату издание при этом не назвало.

Президент России Владимир Путин в декабре минувшего года пригласил Си Цзиньпина посетить Москву. По мнению российского лидера, официальный визит председателя КНР продемонстрирует прочность российско-китайской связи.

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Си Цзиньпин 10 марта переизбрался на пост председателя КНР на третий срок. Путин поздравил его с этой победой.

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В обращении президент отметил, что в России высоко ценят личный вклад Си Цзиньпина в укреплении партнерства и стратегического взаимодействия между РФ и КНР.

«Уверен, что, действуя сообща, мы обеспечим наращивание плодотворного российско-китайского сотрудничества в самых различных сферах», — добавил Путин.

Он выразил уверенность, что страны продолжат координировать совместную работу по важнейшим вопросам региональной и международной повестки дня.