Кадыров рассказал о ситуации с коронавирусом в Чечне

Власти Чечни контролируют ситуацию с коронавирусом в стране благодаря своевременно принятым мерам. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Twitter.

Принятые вовремя в Чеченской Республике ограничительные меры сегодня позволяют нам контролировать ситуацию с коронавирусной инфекцией Рамзан Кадыров.

Он также отметил, что вирус стал менее агрессивным. Это, по мнению главы Чечни, обнадеживает. По информации на 26 апреля, в республике зафиксировали 387 случаев заражения коронавирусом. Шесть пациентов с подтвержденным диагнозом скончались, еще 23 поправились. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, в Чечне в среднем регистрируют 20–25 новых заражений ежедневно.

Ранее Рамзан Кадыров побрился налысо. Так он ответил на просьбы жителей республики возобновить работу парикмахерских. Глава Чечни призвал последовать его примеру, что сделали многие мужчины. В их числе оказался и российский спортсмен Александр Емельяненко. При этом они сбрили волосы только на голове — бороды остались нетронутыми.

По информации на 26 апреля, в России COVID-19 обнаружили у 80 949 пациентов. Из них 747 человек скончались, еще 6767 поправились. Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Москве — там этот диагноз поставили 42 480 пациентам, из них 2971 заразились за последние сутки.