Александр Емельяненко принял участие во флешмобе от Кадырова

Накануне Кадыров побрил голову наголо после вопроса от жителя Чечни. Он спросил, когда откроются парикмахерские.

«Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы», — обратился глава республики к подписчикам в социальной сети.

Таким поступком он запустил челлендж, к которому призвал присоединиться всех топовых блогеров России.

«Запускаю эстафету под названием „Чистая голова! Стоп коронавирусу!“ и передаю ее моим уважаемым друзьям-блогерам. Посмотрим, насколько вы любите „хайп“ и с каким энтузиазмом примете этот необычный, но полезный флешмоб», — заявил Кадыров.

Магомед Исмаилов, боец смешанных единоборств, принял участие и предложил сделать то же самое своему будущему сопернику — Емельяненко.

Боец ММА записал ответное видео и выложил его на своей странице в Instagram.