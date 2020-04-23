    23 апреля 2020, 11:42

    Александр Емельяненко принял участие во флешмобе от Кадырова

    Анастасия Кременчугская

    Александр Емельяненко, российский боец смешанных единоборств, принял участие во флешмобе, который запустил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он побрился налысо. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Накануне Кадыров побрил голову наголо после вопроса от жителя Чечни. Он спросил, когда откроются парикмахерские.

    «Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы», — обратился глава республики к подписчикам в социальной сети.

    Таким поступком он запустил челлендж, к которому призвал присоединиться всех топовых блогеров России.

    «Запускаю эстафету под названием „Чистая голова! Стоп коронавирусу!“ и передаю ее моим уважаемым друзьям-блогерам. Посмотрим, насколько вы любите „хайп“ и с каким энтузиазмом примете этот необычный, но полезный флешмоб», — заявил Кадыров.

    Магомед Исмаилов, боец смешанных единоборств, принял участие и предложил сделать то же самое своему будущему сопернику — Емельяненко.

    Боец ММА записал ответное видео и выложил его на своей странице в Instagram.