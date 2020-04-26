Чеченские спасатели полным составом побрились налысо вслед за Кадыровым. Фото
«В Чеченской Республике есть старая и добрая традиция: мужчинам, которые бреют головы налысо, желают здоровья и преодоления всех трудностей. <…> На 100% мужская часть личного состава побрилась налысо. Передаем эстафету коллегам из других регионов! А вам слабо?» — говорится в сообщении чеченского МЧС в Instagram.
Заявление подкреплено фотодоказательствами.
Из-за пандемии коронавируса во многих регионах, и в Чечне в том числе, приостановили работу парикмахерских. Глава республики Рамзан Кадыров объявил, что многие просили его открыть салоны красоты. Вместо этого он побрился налысо и призывал мужскую часть Чечни последовать его примеру.
Идею Кадырова поддержали, в частности, президент футбольного клуба «Ахмат» Магомет Даудов и российский боец Александр Емельяненко.
В Чечне, по информации на 25 апреля, было зафиксировано 387 случаев заражения коронавирусом. Шесть человек погибли.