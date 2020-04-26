Чеченские спасатели полным составом побрились налысо вслед за Кадыровым. Фото

Вся мужская часть чеченского управления МЧС побрилась налысо вслед за Рамзаном Кадыровым. Они передали эстафету всем региональным управлениям министерства.

«В Чеченской Республике есть старая и добрая традиция: мужчинам, которые бреют головы налысо, желают здоровья и преодоления всех трудностей. <…> На 100% мужская часть личного состава побрилась налысо. Передаем эстафету коллегам из других регионов! А вам слабо?» — говорится в сообщении чеченского МЧС в Instagram.

Заявление подкреплено фотодоказательствами.

Из-за пандемии коронавируса во многих регионах, и в Чечне в том числе, приостановили работу парикмахерских. Глава республики Рамзан Кадыров объявил, что многие просили его открыть салоны красоты. Вместо этого он побрился налысо и призывал мужскую часть Чечни последовать его примеру.

Идею Кадырова поддержали, в частности, президент футбольного клуба «Ахмат» Магомет Даудов и российский боец Александр Емельяненко.

В Чечне, по информации на 25 апреля, было зафиксировано 387 случаев заражения коронавирусом. Шесть человек погибли.