Кадыров побрился налысо и призвал мужчин последовать его примеру

Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал остальных мужчин последовать его примеру. Таким образом он ответил на просьбы жителей Чечни открыть парикмахерские — их работу приостановили из-за коронавируса.

Во время заседания оперштаба по борьбе с пандемией, который проходил прямом эфире в Instagram, к Рамзану Кадырову обратились местные жители. Они попросили главу Чечни открыть парикмахерские. В ответ Кадыров посоветовал всем мужчинам побриться налысо. Вскоре после этого он сам последовал своей рекомендации.

Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы Рамзан Кадыров.

С конца марта из-за пандемии коронавируса в стране Чеченская Республика закрыла все рестораны, салоны красоты и развлекательные заведения. По информации на 21 апреля, там выявили 303 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Пятеро пациентов с таким диагнозом скончались.

В России COVID-19 заболели уже 52 763 человека. — Из них 3873 выздоровели, а еще 456 скончались.