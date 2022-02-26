Кадыров: «На днях мы отпразднуем освобождение Украины от нацистов и террористов»

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что в ближайшие дни можно будет «праздновать освобождение многомиллионного населения Украины от насилий и убийств» со стороны «нацистов и террористов». Пост появился в Telegram Кадырова.

«Целых восемь лет убивали бандеровцы граждан двух республик — ДНР и ЛНР. И никто на это не обращал внимания. Когда Россия начала помогать противостоять этим нацистам и террористам, то весь мир встал против нашего государства. Объявили санкции. Ну что ж, пусть объявляют. Хуже не будет», — заявил президент Чеченской Республики.

Также Рамзан Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского, «пока он еще не стал бывшим президентом», поскорее позвонить российскому лидеру Владимиру Путину и извиниться перед ним.

Кадыров подчеркнул, что бойцы из Чечни примут самое активное участие «в самых горячих точках» проведения специальной операции. После мероприятия Кадыров, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что в центре Грозного собрались более 12 тысяч сотрудников силовых структур Чечни, готовых выполнить приказ любой сложности.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день объявил о введении военного положения на территории всей страны и внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации. Зеленский заявил также, что СНБО снимает санкции со всех граждан страны, готовых с оружием в руках защищать родину. Уже на следующий день в Сети появились видео, на которых всем желающим раздавали оружие «без расписок и документов».

В Киеве сразу же начало распространяться мародерство. В Сети появилось видео с задержанными мародерами, которые собирались ограбить магазин, используя предоставленное властями оружие.