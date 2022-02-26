Мародеры использовали выданное в Киеве оружие для ограбления магазина

В Киеве задержали мародеров, которые собирались ограбить магазин, с оружием, предоставленным властями. Видео появилось в Telegram-канале агентства Ura.ru.

В комментариях к ролику многие пользователи отмечали: с учетом того, что вооружаться разрешают всем желающим, это «только начало». «Свои грабят свои же магазины, ювелирку, еду — что дальше? Глупо было раздавать оружие всем подряд», — заключил один из комментаторов.

Видео, на которых оружие раздавали «без расписок и документов», опубликовали пользователи соцсетей 25 февраля. Комментируя информацию, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что при таком раскладе на Украине все закончится бойней. Она отметила, что «это просто конец», и иронично предположила, что следующим шагом станет выпуск заключенных из тюрем.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля заявил, что СНБО снимает санкции со всех граждан страны, готовых с оружием в руках защищать родину. В тот же день президент Украины объявил о введении военного положения на территории всей страны и внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.