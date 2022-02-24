Верховная рада Украины проголосовала за введение военного положения

Верховная рада Украины проголосовала за утверждение указа президента Зеленского о военном положении на территории всей страны. Об этом сообщается на странице рады в Facebook. Местным жителям порекомендовали «не паниковать и оставаться дома».

О введении военного положения объявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале утром 24 февраля. Он отметил, что Россия совершила удары по объектам инфраструктуры Украины.

Ранее в Минобороны РФ подчеркнули, что не атакуют города страны, и отметили, что жизни мирных жителей ничего не угрожает. В министерстве уточнили, что с помощью высокоточных средств поражения выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию украинской армии.

Президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы страны не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны сообщило, что украинские пограничники не оказывают «никакого сопротивления российским подразделениям», средства ПВО Украины подавлены, военная инфраструктура авиационных баз страны выведена из строя.