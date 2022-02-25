Кадыров призвал Зеленского извиниться и заявил о силовиках из Чечни на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского извиниться перед российским лидером Владимиром Путиным. Кадыров обратился к главе Незалежной, выступая перед тысячами силовиков. Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил «360», что это была своего рода проверка боеготовности.

Кадыров потребовал от Зеленского извиниться перед Путиным, пока он еще не стал бывшим президентом Украины.

«Пользуясь случаем, хочу дать [совет] пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины, чтобы он поскорее позвонил нашему президенту, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, и попросил извинений», — сказал Кадыров.

Министр печати и информации республики рассказал «360», что в мероприятии участвовали более 12 тысяч чеченских силовиков. К ним вышел Кадыров, который в своем выступлении подчеркнул, что личный состав, все силовые структуры республики должны быть готовы выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего.

«Это была своего рода проверка боеготовности личного состава к выполнению любых поступивших приказов. В то же время в своем выступлении Рамзан Ахматович передал собравшимся приветственные слова от бойцов из Чеченской Республики, которые уже принимают активное участие в спецоперации в Донбассе. Следовательно, для нас становится ясно, что бойцы из Чеченской Республики уже принимают активное участие в проводимой спецоперации», — отметил Дудаев.

По словам министра, Кадыров подчеркнул, что бойцы из Чечни примут самое активное участие «в самых горячих точках» проведения специальной операции. После мероприятия Кадыров, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что в центре Грозного собрались более 12 тысяч сотрудников силовых структур Чечни, готовых выполнить приказ любой сложности.

«Кроме того, более 70 тысяч добровольцев Чеченской Республики в любое время суток готовы к выполнению поступивших приказов от Владимира Владимировича Путина», — добавил Дудаев.

Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Глава государства принял такое решение после обращения руководителей ДНР и ЛНР. Российские военные наносят высокоточные удары по объектам украинской военной инфраструктуры, не подвергая гражданское население никакой опасности.