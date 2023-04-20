Власть 20 апреля 2023, 13:58 Губернатор Усс скоро уйдет в отставку — СМИ РБК: губернатор Красноярского края Усс скоро уйдет в отставку РИА «Новости»

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Губернатор Красноярского края Александр Усс скоро уйдет в отставку, сообщили РБК сразу пять источников, близких к администрации президента. Четверо из них заявили, что место Усса может занять заместитель министра финансов Михаил Котюков.

По некоторым данным, Усс уже написал заявление и, вероятно, станет сенатором от Законодательного собрания Красноярского края. Официальной информации пока нет.

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Ранее источники СМИ сообщали, что губернатор готов пойти на второй срок. Однако в Кремле отмечали, что ему будет непросто переизбраться из-за низких рейтингов.

Информация о том, что Александр Усс может уйти в отставку этой весной, появилась в феврале. Тогда сообщалось, что замены ему пока не нашли. При этом в пресс-службе главы региона эти сведения опровергли.

В последнее время в прессе часто мелькают новости о сыне губернатора, Артеме Уссе. В октябре прошлого года его задержали в Милане по запросу США, предъявив обвинение в нарушении санкций, незаконных сделках и отмывании денег. Недавно появилась информация о том, что Усс-младший сбежал из-под домашнего ареста в Италии и сам пришел в следственный департамент МВД. Александр Усс записал видеообращение, в котором поблагодарил всех, кто помог его сыну вернуться на родину.