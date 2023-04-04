Общество 04 апреля 2023, 16:32 Сын губернатора Усса сбежал в Россию из-под домашнего ареста в Италии Сбежавший из-под домашнего ареста в Италии Артем Усс находится в России Соцсети

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Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс, который сбежал из-под домашнего ареста в Италии, находится в России. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Я — в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им», — сказал он.

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Усс-младший пояснил, что сбежал из страны, потому что считает итальянское правосудие необъективным. Изначально он рассчитывал на беспристрастное отношение. Однако сейчас его представители проявили политическую ангажированность.

«К сожалению, и он (суд — прим. ред.) готов прогнуться под давлением властей США», — подчеркнул Усс.

Сейчас в мире против россиян ведется «игра без правил», поэтому прибытие на родину даже таким «нестандартным путем» он назвал победой.

По данным «Известий», предприниматель сбежал из-под домашнего ареста в Милане. Он смог сломать электронный браслет и скрылся во второй половине дня 22 марта. Журналисты итальянского издания La Repubblica предположили, что Усс смог скрыться из-под домашнего ареста на частном самолете, используя поддельные документы.