Власть 06 февраля 2023, 10:27 Глава Красноярского края Усс может сложить полномочия до региональных выборов «Ведомости»: глава Красноярского края Усс может сложить полномочия до региональных выборов Пресс-служба Кремля

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Правительство Красноярского края оказалось под угрозой смены руководства. Об этом сообщили журналисты издания «Ведомости» со ссылкой на трех неназванных собеседников, близких к администрации президента.

По данным авторов материала, действующий глава региона — Александр Усс — может уйти в отставку весной и отказаться от участия в выборах в этом году. Также они заявили, что пока замена Уссу не найдена. Кроме того, источники не назвали причину возможной смены руководства правительства Красноярского края.

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По данным одного из собеседников издания, финальное решение по Уссу примут по итогам опроса «Георейтинг» ФОМа. Его проведут в феврале-марте текущего года. Авторы опроса изучат социально-экономическую и политическую ситуацию в Красноярском крае.

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При этом сотрудники пресс-службы главы региона уже опровергли информацию об отставке Усса. По словам пресс-атташе губернатора Сергея Зыблева, он не обладает информацией о возможной смене руководства региона. Также он заявил, что Усс работает в нормальном графике. Зыблева процитировали в местном Telegram-канале «Борус. Люди».