Общество 04 апреля 2023, 16:58 Сын губернатора Усс добровольно пришел в следственный департамент в Москве Сын губернатора Усс добровольно явился в следственный департамент в Москве Соцсети

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Сбежавший в Россию из-под домашнего ареста в Италии предприниматель и сын губернатора Красноярского края Артем Усс добровольно пришел в следственный департамент МВД РФ в Москве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Алексей Тихомиров.

«Добровольно явился в следственный департамент МВД России», — рассказал правозащитник.

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По его словам, Усс подробно ответил на все вопросы по делу. В результате чего ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде, подчеркнул адвокат. Тихомиров уверен в невиновности своего подопечного. Он не стал раскрывать информацию по предварительному расследованию и выразил надежду на то, что следователям удастся установить невиновность предпринимателя.

Пресс-служба губернатора Красноярского края подтвердила, что Усс-младший действительно в России. Однако представители главы региона не знают, когда он вернется в Красноярск.

О прибытии предпринимателя в Россию стало известно 4 апреля. Усс признался, что был вынужден сбежать из-под домашнего ареста в Италии, сообщили «Известия».