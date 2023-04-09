Общество 09 апреля 2023, 15:50 «Путь был непростым». Усс поблагодарил всех, кто помог его сыну вернуться в Россию Красноярский губернатор Усс поблагодарил всех, кто помог его сыну вернуться в Россию Александр Усс / Telegram

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Губернатор Красноярского края Александр Усс поблагодарил всех, кто помог его сыну Артему вернуться в Россию и поддерживал его. Обращение появилось в Telegram-канале главы региона. Усс отдельно адресовал слова благодарности президенту Владимиру Путину, назвав его «человеком с большим открытым сердцем».

«Этот путь был не простым, есть много версий, предположений как в наших, так и в зарубежных СМИ, я не стану их комментировать. <…> Хочу от всей души сказать спасибо всем, кто поддерживал, болел <…> Отдельные слова благодарности нашему президенту», — произнес Усс.

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Он отметил, что об обстоятельствах возвращения в страну мог бы рассказать сам Артем, но он человек непубличный и неизвестно, станет ли он об этом говорить.

Красноярский губернатор констатировал, что за рубежом много «порядочных и искренних людей», которые поддерживают Россию и готовы помочь в трудный момент.

Ранее сообщалось, что Усс-младший сбежал из-под домашнего ареста в Италии и добровольно явился в следственный департамент МВД в Москве.